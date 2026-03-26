Et pour vadrouiller avec Léon ? Des histoires et des musiques, des comptines et des chansons ! Par Brigitte Ragot (contes) et Odile Leibenguth (musiques).
Spectacle
Spectacle – Les saisons de Léon
Léon, c’est un arbre. Léon, c’est mon ami. Sur sa tête un nid, dans sa poche un écureuil, et sous ses pieds tout un monde à découvrir.
Avec Léon c’est la ronde de la vie, c’est la ronde des saisons.
Le 22/04/2026 09:30 Informations complémentaires
place de l'europe 26540 Mours-Saint-Eusèbe Tél. 04 75 71 90 74
Gratuit pour les visiteurs