1894, l’Affaire Dreyfus divise la France.
Un Capitaine est accuse? d’espionnage et de?clare? coupable. En plein succès littéraire et contre l’avis de son e?diteur, Zola enque?te sur le cas Dreyfus.
Depuis son studio de cine?ma, Me?lie?s, lui, s’engage a? de?noncer un mensonge d’E?tat.
Malgre? les menaces et soutenus par leurs femmes, l’un e?crit l’article le plus connu de l’histoire, l’autre re?alise le premier film censure? au monde.
Fausses rumeurs et antise?mitisme n’arre?tent pas ces Te?me?raires, qui, arme?s de leur courage et d’un sens du devoir hors du commun font éclater la ve?rite?.
7 come?diens interprètent 30 personnages et ame?nent du rire au milieu de la haine.
L’Histoire est en marche, rien ne l’arre?tera plus.
Spectacle – Les Téméraires
