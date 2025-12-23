Dans le cadre de la Convention Territoriale pour l’Enseignement Artistique et Culturel de Porte de DrômArdèche et sur une proposition du Train Théâtre, venez découvrir L’Histoire de Clara, un concert narratif sous casques conçu par le trio formé des musiciens Pierre Badaroux et Laurent Sellier, et de la comédienne Olivia Kryger de la compagnie (Mic)zzaj.
Inspiré du roman de Vincent Cuvellier (éd. Gallimard Giboulées), ce spectacle raconte l’histoire de Clara, un bébé dont les parents sont arrêtés et déportés en 1942. Par un étrange hasard, Clara seule échappe à la rafle et survivra grâce aux soins et à l’aide de dix personnages différents, incarnés par autant de voix que prête la comédienne Olivia Kryger.
Spectacle : L’histoire de Clara
Une expérience immersive et émouvante à partager, mêlant narration et musique, qui invite les enfants et les adultes à plonger dans cette page d’histoire avec sensibilité et intensité. Réservation obligatoire, places limitées. Réservé au plus de 9ans !
Place de la mairie 26390 Hauterives Tél. 04 75 23 45 65
