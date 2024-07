Spectacle : L’Ã®le de derriÃ¨re la nuit – Festival Shakespeare

Maria cherche sa maman. Sa maman qui a disparu au milieu d’un cauchemar. Le cauchemar d’un monde peuplé de loups féroces et de pauvres qu’on entasse dans des camps.

Maria cherche sa maman et croise la route de ceux qui n’ont plus rien. De ceux qui ne sont déjà plus que des ombres.

Comment s’évader quand le monde entier est une prison ? Y a t’il une île derrière la nuit pour y trouver refuge ? « Le ver luisant annonce le matin proche. Car commence à pâlir sa faible lueur. Adieu, adieu…Souviens-toi de moi «