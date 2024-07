Spectacle : L’OdyssÃ©e du soldat Hisse – Festival Shakespeare

Spectacle du Théâtre du Sycomore – groupe collège- avec présentation d’ateliers en première partie de soirée et présence d’un foodtruck dès 19h30.

10 décembre 1916. C’est la sainte Eulalie. Jules, Ferdinand et Eugène sont au fond des tranchées. Ils rêvent. De charcuterie. De bon vin. Et de la lumière du matin.

Ils attendent. Que ce foutu cauchemar prenne fin.

Mas les gradés ont décidé d’un nouvel assaut final.

Et c’est eux qu’on envoie à la boucherie.

Alors le soldat Hisse, Jules Hisse, décide de rentrer chez lui. Ainsi commence son Odyssée.