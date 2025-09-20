Depuis, la Magie nouvelle a gagné ses lettres de noblesse et une immense vague agite désormais les plateaux de théâtres. Soirée magique est un parcours, une invitation à découvrir la pluralité de la Magie nouvelle, un voyage irréel, poétique à vivre en famille autour d’une constellation de numéros inédits et fascinants.
Machination, illusion, ombres chinoises, ombromanie, jonglage en apesanteur, gravitation impossible, objets vivants et facétieux, ballet d’étoiles mouvantes… ces faiseurs d’histoires et d’illusions, rivalisent d’adresse et d’imagination.
Spectacle : Magie Nouvelle
Avec la cie 14:20, la magie se fait art ! En 2011, dans leur manifeste » Pour une Magie nouvelle « , Clément Debailleul, Valentine Losseau et Raphaël Navarro jetaient les bases de leur discipline.
18 rue de la Liberté 26320 Saint-Marcel-lès-Valence Tél. 04 75 57 14 55
Depuis, la Magie nouvelle a gagné ses lettres de noblesse et une immense vague agite désormais les plateaux de théâtres. Soirée magique est un parcours, une invitation à découvrir la pluralité de la Magie nouvelle, un voyage irréel, poétique à vivre en famille autour d’une constellation de numéros inédits et fascinants.