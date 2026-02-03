Spectacle

Spectacle : Majnoun & Leïli

Un véritable voyage onirique multi-sensoriel à travers la culture arabo-persane.

Le 27/02/2026 18:30

Espace Mosaïque 8, Rue du 19 mars 1962 26120 Chabeuil Tél. 04 75 59 23 54

Gratuit pour les visiteurs

C’est sûrement l’un des plus célèbres contes d’amour d’Orient. Passionné par la culture persane, Yann Damezin a souhaité en livrer une interprétation personnelle.
En 2022 est édité Majnoun et Leïli – Chants d’outre-tombe, somptueuse rencontre entre la miniature persane et l’alexandrin. Un an plus tard, avec le musicien Baptiste Frelat, ils décident de donner ensemble une nouvelle dimension à ce poème graphique. Ainsi le oud et le kamâncheh viennent répondre à la lecture du texte et à la projection des images.