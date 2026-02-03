C’est sûrement l’un des plus célèbres contes d’amour d’Orient. Passionné par la culture persane, Yann Damezin a souhaité en livrer une interprétation personnelle.
En 2022 est édité Majnoun et Leïli – Chants d’outre-tombe, somptueuse rencontre entre la miniature persane et l’alexandrin. Un an plus tard, avec le musicien Baptiste Frelat, ils décident de donner ensemble une nouvelle dimension à ce poème graphique. Ainsi le oud et le kamâncheh viennent répondre à la lecture du texte et à la projection des images.
Spectacle : Majnoun & Leïli
Un véritable voyage onirique multi-sensoriel à travers la culture arabo-persane.
Espace Mosaïque 8, Rue du 19 mars 1962 26120 Chabeuil Tél. 04 75 59 23 54
