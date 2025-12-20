Spectacle

Venez vivre en famille la Grande Aventure de Mary Candies !

Spectacle Mary Candies : La Grande Aventure
Le 18/04/2026 15:00

avenue du 14 juillet 1789 26200 Montélimar Tél. 04 75 92 79 20

Payant

Accompagnés d’un grimoire étrangement doté de parole, Mary Candies et son frère Anton devront retrouver une mystérieuse confiserie devenue ensorcelée.
L’histoire les entraînera dans des lieux extraordinaires, mais ils devront déjouer les pièges d’un sorcier maléfique…