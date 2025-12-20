Accompagnés d’un grimoire étrangement doté de parole, Mary Candies et son frère Anton devront retrouver une mystérieuse confiserie devenue ensorcelée.
L’histoire les entraînera dans des lieux extraordinaires, mais ils devront déjouer les pièges d’un sorcier maléfique…
Spectacle Mary Candies : La Grande Aventure
Venez vivre en famille la Grande Aventure de Mary Candies !
avenue du 14 juillet 1789 26200 Montélimar Tél. 04 75 92 79 20
