Spectacle Médodie Fontaine « Nickel »

Mélodie a choisi de poser son tabouret dans la salle des fêtes pour 70 mn de plaisir partagé, où elle nous racontera son passé dans le Nord, les prédictions de son voyant, ses vies antérieures, ses tentatives, ses échecs, trébuchements et sa rééducation du Périnée.
Un seule en scène assurément moderne, fulgurant et hilarant, tout en tendresse contenue.
Le nombre de places étant limitée, il est conseillé de réserver sa place :
Maison des lettres de Puy Saint Martin -accueil.spectacle@puysaintmartin.fr
Office du tourisme de Montélimar – info@montélimar-tourisme.com