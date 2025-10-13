Chacun pourra vivre de fabuleuses histoires dans des univers fantastiques, sauver le monde tel un super-héros ou voyager dans le temps ! Ce seront vos mots, vos impros !
Spectacle « Méli mélo, le spectacle d’impro pour les minots and co »
Dans le cadre de Hop Hop Hop ! Le musée en famille.
Méli Mélo, c’est un pêle-mêle d’impros burlesques pour les minots, avec un ukulélé et deux cousins dingos ! Avec ces deux-là et le pouvoir de l’imagination, tout deviendra possible.
4 Place des Ormeaux 26000 Valence Tél. 04 75 79 20 80