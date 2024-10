L’équipe de la Bibliothèque de Suze-la-Rousse vous convie au spectacle Moi pour Toi par la Compagnie Carton, une lecture musicale des lettres d’Edith Piaf à Marcel Cerdan.

Entre mai et septembre 1949, Edith et Marcel, séparés par leurs nécessités professionnelles, ne cessent de s’écrire et comme tous les amoureux du monde, ils se parlent d’amour, de manque, de jalousie, de passion, de désir et de promesses de retrouvailles.

Deux voix et un piano interprètent un répertoire de chansons françaises de 1949 à nos jours qui viennent en écho à cette correspondance amoureuse.