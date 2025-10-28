L’Agence de Régulation Transdimensionnelle vous invite à plonger dans leur simulation « MULTIV3RSE » pour explorer les réalités alternatives liées à un choix crucial de votre vie.
Une infinité d’univers parallèles est possible, alors à quel point votre situation serait différente aujourd’hui ?
Venez découvrir à quoi vous avez échappé, et bienvenue… dans le Multiverse !
Spectacle Multiverse – Les Excités
Vous êtes-vous déjà demandé à quoi pourrait bien ressembler votre vie si vous aviez pris une autre décision ? Les exités reviennent à Romans.
10 rue Bonnevaux 26100 Romans-sur-Isère
