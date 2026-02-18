Spectacle musical Elémentaire

« A partir du corps, de la voix, de matériaux de récupération et d’objets détournés, Élémentaire vous propose de vivre un voyage musical poétique et coloré, au coeur de ses structures instrumentales étonnantes. Laissez-vous embarquer par le son de simples morceaux de bois, de carreaux de carrelage ou de saladiers … de tous ces objets que vous croyez bien connaitre, mais qui vous réservent de jolies surprises. Petits et grands, prêtez l’oreille, mais prêtez aussi la main, lorsque, en fin de spectacle, les artistes vous invitent à tester leurs objets musicaux !?? A cette époque où nous sommes sollicités de toutes parts, par toutes sortes de sonneries, d’écrans et autres bips et clics, retrouver un ancrage, se recentrer, revenir sur les fondamentaux nous a semblé essentiel. Partir de matières premières comme le bois, la terre, le verre et le fer, créer avec ces matières un ensemble d’instruments aux sons authentiques et les mêler à nos voix. Pouvoir jouer partout, en acoustique, sans aucun besoin d’électricité. Voilà qui nous ramène à éveiller nos sens à l’Élémentaire. Nous avons envie de permettre à chacune et à chacun, petits ou grands, de s’offrir un temps pour respirer, de laisser retomber l’agitation du quotidien le temps d’un voyage musical. Que le public se laisse embarquer par des mélodies simples et apaisantes, qu’il sente vibrer son corps aux sons de rythmes puissants et entrainants ». (Julien Vasnier et François Daniel)

En collaboration avec la Cie d’iCidence (Grand-Ouest).