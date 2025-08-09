Spectacle musical : Frida par les mots

Frida, nous connaissons ses oeuvres, ses peintures, où la souffrance et la passion se mêlent avec une force peu commune.

Elle disait « les mots sont des couleurs que je ne connais pas », pourtant elle a écrit tout au long de sa vie, à ses amours, à ses amis, avec la même puissance.

Écoutons Frida. Elle, par elle-même, oscillant de la sincérité à la manipulation, de l’autocomplaisance à l’autoflagellation, avec toujours son insatiable besoin d’affection, ses commotions érotiques, ses chatouillements humoristiques, son absence de limites, sa capacité à s’auto-évaluer et son extrême humilité.

Mises en musique, ces lectures vous font découvrir l’une des plus grandes icônes du 20ème siècle.