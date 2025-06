Pour fêter la fin de l’année scolaire, pour se rencontrer ou se retrouver tout en musique, l’équipe de Naître et Grandir en Confiance vous donne rendez-vous mercredi 25 juin 2025 pour un pestacle musical jeune public !

Pour fêter la fin de l’année scolaire, pour se rencontrer ou se retrouver tout en musique, l’équipe de Naître et Grandir en Confiance vous donne rendez-vous mercredi 25 juin 2025 pour un pestacle musical jeune public : un moment doux, joyeux et adapté aux enfants de 0 à 7 ans, à partager en famille ou entre assistant·es maternel·les et bouts de chou trop mimsou !

15h30 : Goûter partagé

Chacun·e amène ce qu’iel veut : gâteau, fruits secs, jus, tisane… le plaisir est dans le partage 🙂

16h : Place au pestacle

Un concert spécialement pensé pour les jeunes oreilles… et les grands jolis sourires !

* Inscriptions & infos pratiques par ici : https://www.helloasso.com/associations/naitre-et-grandir-en-confiance/evenements/25-06-2025-spectacle-musical-jeune-public-au-chalutier

* Faites passer le mot dans vos réseaux !