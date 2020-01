Spectacle musical : L’histoire de Petit K

Dans le cadre du WE Cultures Urbaines, venez découvrir un conte musical raconté en human beatbox par Matthieu « Joos » Jacinto. Il mélange performance musicale, théâtre, humour et poésie, avec un public à la fois spectateur et acteur de l’histoire.

L’histoire de PetitK est un conte musical raconté en human beatbox qui nous entraîne dans un parcours initiatique et participatif autour de cette discipline. Ce spectacle est un véritable moment d’échange et d’apprentissage entre le conteur et le public. Un événement organisé en coopération avec la MJC de Tain l’Hermitage et le » Les nouvelles

Envolées » du Théâtre de Privas, avec le soutien du Ministère de la Culture, du Département de l’Ardèche et du Département de la Drôme.