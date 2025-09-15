Théâtre

Spectacle musical

Un Spectacle Musical de la Compagnie des Lisières aura lieu à la Bibliothèque.

Le 27/09/2025 16:00

110 impasse de l'industrie 26260 Clérieux Tél. 06 74 57 67 05

Gratuit pour les visiteurs