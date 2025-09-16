Ces confidences se font sous l’oeil témoin, tantôt compatissant, tantôt amusé, d’un musicien, seul représentant de la gent masculine. De la rencontre à la nostalgie, en passant par la passion ou la trahison, l’amour est ainsi évoqué avec beaucoup d’humour dans tous ses états, au travers de chansons d’hier et d’aujourd’hui, connues ou à découvrir.
Spectacle musicale amouristique : Les Humoureuses – ouverture de saison Saint-Marcel-lès-Valence
Trois amies (une chanteuse, une contre-bassiste et une danseuse de claquettes) racontent, entre ombres et lumières, différentes étapes de leurs parcours amoureux.
18 rue de la liberté 26320 Saint-Marcel-lès-Valence Tél. 04 75 58 70 03