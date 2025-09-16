Spectacle

Spectacle musicale amouristique : Les Humoureuses – ouverture de saison Saint-Marcel-lès-Valence

Trois amies (une chanteuse, une contre-bassiste et une danseuse de claquettes) racontent, entre ombres et lumières, différentes étapes de leurs parcours amoureux.

Le 26/09/2025 21:00

18 rue de la liberté 26320 Saint-Marcel-lès-Valence Tél. 04 75 58 70 03

Gratuit pour les visiteurs

Ces confidences se font sous l’oeil témoin, tantôt compatissant, tantôt amusé, d’un musicien, seul représentant de la gent masculine. De la rencontre à la nostalgie, en passant par la passion ou la trahison, l’amour est ainsi évoqué avec beaucoup d’humour dans tous ses états, au travers de chansons d’hier et d’aujourd’hui, connues ou à découvrir.