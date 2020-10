Spectacle Nés au Vent

Nés aux vents – Collectif Craft (69) De et Avec Marjorie Houllé-Veyssière et Frédéric Gil

C’est quoi la rencontre si ce n’est se trouver soi à travers l’autre ? A deux c’est mieux. On se découvre, on se surprend, on se déchire, on se dépasse, on se prend au jeu.

C’est notre nature.

Quand la différence devient une force, elle doit encore passer l’épreuve du temps. Dans la dualité de l’humain, rien ne garantit la résistance du lien lorsque le jeu s’arrête.

Du rire aux larmes, la nature humaine se révèle sur le moment et éclate dans l’instant.

Un film à voir rien que pour connaître la fin.