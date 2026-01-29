Au début des années 80, Njim a 6 ans et commet son premier vol : une brique de lait. En rentrant chez lui, il tombe sur Vegas, un danseur virtuose d’un tout nouveau mouvement : le hip hop. Pour Njim, c’est la révélation et tout s’enchaîne très vite : des spectacles de MJC aux championnats du monde, des petits larcines aux braquages, Njim veut toujours plus.
Dans cette pièce inspirée de faits réels, la danse est plus qu’une simple chorégraphie, elle est l’expression à part entière de l’histoire d’un jeune homme tiraillé entre sa passion et son besoin d’adrénaline. La vie intense de Njim se raconte en même temps que l’histoire de la danse hip hop, dans un déluge de figures acrobatiques. La musique live embarque définitivement le spectateur dans ce récit haletant.
Spectacle : NJIM
Inspirée de faits réels, cette pièce retrace le parcours de Njim, entre passion pour le hip hop et quête d’adrénaline.
Danse acrobatique et musique live racontent une vie intense, mêlant ascension artistique et dérives.
1 place du Théâtre 26200 Montélimar Tél. 04 69 43 02 99
Au début des années 80, Njim a 6 ans et commet son premier vol : une brique de lait. En rentrant chez lui, il tombe sur Vegas, un danseur virtuose d’un tout nouveau mouvement : le hip hop. Pour Njim, c’est la révélation et tout s’enchaîne très vite : des spectacles de MJC aux championnats du monde, des petits larcines aux braquages, Njim veut toujours plus.