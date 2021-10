Spectacle Noël des séniors

Les belles de nuit rendent un hommage aux déesses magnifiques, innocentes et sensuelles, timides et sauvages, douces et féroces, qui par la somptuosité des

plumes et des paillettes, la féérie des danses et la beauté des voix, le mythique effeuillage et le virevoltant french cancan, vous transporteront au pays de la liberté, du rêve, et de l’émerveillement. Sur inscription au Pôle Social Emile Bourg à partir du mardi 2 novembre jusqu’au vendredi 26 novembre (nombre de places limité).