C’est l’hiver et dans la forêts les animaux se préparent à passer l’hiver. Camille la chenille fabrique son cocon, Hérisson cherche des feuilles pour construire son nid, Zip l’écureuil voudrait faire son stock de noisettes et maman ours ne retrouve plus ses petits oursons… Finalement chacun aura une belle surprise pour cadeau de Noël…
Spectacle : Noël en forêt à la médiathèque
Un conte poétique en chansons, comptines et marionnettes pour entrer doucement dans l’ambiance chaleureuse de Noël. Spectacle pour les enfants de 0 à 6 ans proposé par la Compagnie Tête à Plumes.
Sur inscription
16 avenue du Général de Gaulle 26200 Montélimar Tél. 04 75 92 22 62