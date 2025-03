Spectacle : Noir, Rouge et Vert

Noir, Rouge et Vert, c’est Bernard, Gérard et Denis. Ils se connaissent depuis le lycée et ils sont amis malgré leur divergences politiques ( l’anarchiste, le communiste et l’écologiste). Ils chantent l’amour, le vin, mais aussi les luttes sociales. Nous les retrouvons après trente ans de pause… Et tout repart, entre chansons, souvenirs, débats, engueulades… et amitiés indestructibles.