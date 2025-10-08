Mes cheveux et moi : Des ogresses, il y en a plus que ce que l’on pense… On les reconnaît à leurs cheveux drus, secs et… maléfiques.
A travers trois contes Kabyles, Aïni Iften vous emmène à la rencontre des Ogresses, figures sauvages, libre et fortes.
Spectacle : Ogresses
Il était une fois, une tisseuse. On dit d’elle qu’elle fut la plus grande tisseuse connue en Haute Kabylie. Chaque tapis qu’elle confectionnait racontait un chant, une histoire.
Une nuit, une ogresse affamée fit irruption chez elle. Alors, tout bascula.
Maison Pour Tous Place des Aravis 26000 Valence Tél. 04 75 63 76 72
