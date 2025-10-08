Spectacle

Spectacle : Padodo

C’est l’histoire d’un enfant, Mange Doigt, et de son ami imaginaire, Gratte Nez, qui transforment les rituels du coucher en un véritable spectacle poétique et ludique.

Le 19/11/2025 10:30

1 Place Saint-Saëns 26000 Valence Tél. 04 75 42 57 86

Gratuit pour les visiteurs

« Les dents, pipi et au lit » deviennent une aventure magique où les doudous prennent vie, le lit se métamorphose en scènes de théâtre.
Le souffle léger des enfants se change en bulles scintillantes.