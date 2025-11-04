Spectacle – Pages Blanches

Gerald Fitz, romancier prometteur, auteur d’un best-seller au succès planétaire, n’y arrive plus. Toutes ses idées, toutes ses ébauches finissent à la poubelle car rien n’est assez bien pour lui. Ni Rebecca Gibson, sa dévouée secrétaire, ni Daniel Wilcox, apprenti éditeur et admirateur enthousiaste, ne parviennent à lui redonner le goût à l’écriture.

Pourtant, cette nuit-là, la présence d’un public va changer la donne.

Durée : 1h20 environ

Tout public à partir de 10 ans

La petite guinguette : buvette et petite restauration sur place à partir de 19h et après le spectacle, en présence des artistes.