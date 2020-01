Miette, espiègle et rêveuse, grandit dans un univers familial en déliquescence. Sa mère est une femme active qui se réfugie dans son travail et l’organisation de la maison et son père, pâtissier, noie l’échec de son couple dans la boisson.

Un spectacle qui aborde la parentalité, la séparation des coeurs au sein d’une famille avec beaucoup de poésie, de légèreté et d’humour, alliant profondeur et sourires.