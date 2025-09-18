Il sera question de commencer par la fin, d’un anniversaire qu’on aurait bien fêté, d’un peu de littérature à dépoussiérer, de voyages immobiles, et de grog bien sûr pour se soigner avant qu’on soit malade.
Papillon Noir est un spectacle de magie sur la mort. C’est un pléonasme.
Le spectacle sera précédé d’une conférence discussion sur les directives anticipés puis sera suivie de deux sessions d’ateliers » on ne mourra pas d’en parler » le 13 et 16 octobre
spectacle « papillon noir » – ensemble préparons nos choix
Papillon Noir (Le premier et dernier souffle) est un spectacle de mentalisme furtif et hirsute.Présentée par la Cie Subliminale organisée par » La Thanatosphere »
accessible dès 12 ans
1242 Avenue du Général de Gaulle 26260 Saint-Donat-sur-l'Herbasse Tél. 06 03 82 15 00
