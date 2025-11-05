Spectacle Papillon noir

Papillon Noir (le premier et le dernier souffle): De et par Solen Briand / la subliminale compagnie. Spectacle de magie intime sur le thème de la mort. Sujet si peu abordé ou toujours avec beaucoup de sérieux. Sujet essentiel, qui nous concerne tous.

« Il sera question de commencer par la fin, d’un anniversaire qu’on aurait bien fêté,

d’un peu de littérature à dépoussiérer, de voyages immobiles, et de grog bien sûr pour se soigner avant qu’on soit malade.

Papillon Noir est un spectacle de magie sur la mort. C’est un pléonasme.

Un témoignage sur la sédation profonde et définitive, sur l’hypocrisie et sur le deuil.

Un vernissage final et un repas partagé, histoire de se tenir la main ensemble une première ou une dernière fois. »

Ce spectacle est une création inédite par des artistes professionnels, venez nombreux.ses soutenir la création artistique et les petits lieux de campagne !