Spectacle Par ici la bonne soupe

La recette est simple : une lectrice, une cuisinière, un espace convivial et un bol pour chacun ! La soupe se prépare et les histoires d’ici ou d’ailleurs apportent leurs saveurs…

Invitation à partager un voyage littéraire et culinaire : les mets et les

mots s’épluchent, se hument, mijotent et se dégustent ! Avec Nadine Despert et Sophie Gaubert. Munissez-vous d’un bol et d’une cuillère !