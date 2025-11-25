Spectacle par la Cie les Arts Déclinés et lancement du livre Allex se raconte

Présentation du spectacle :
Le comité de rédaction du livre » Allex se raconte « , ouvrage écrit à partir des témoignages sur
la vie du village des années 40 aux années 60, est en pleine ébullition. A l’occasion d’une
réunion, sont évoqués les personnages marquants de l’histoire d’Allex, les conditions de vie des
femmes et des hommes d’antan, les lieux de sociabilité, les festivités… Bien-sûr, l’écriture du
livre génère débats, désaccords, mises au point, mais toujours dans la bonne humeur et avec
beaucoup d’humour ! La réunion est même émaillée de quelques incursions dans le passé…
Spectacle tout public, durée 1 heure, participation libre.
Après le spectacle :
Lancement du livre écrit par Mémoires d’Allex. Les bénévoles de l’association se sont
collectivement approprié les récits de vie des soixante anciens interrogés ainsi que les échanges
des rencontres publiques, afin de rédiger un ouvrage » Allex se raconte « . Six chapitres pour
faire le tour de » La vie quotidienne à Allex entre 1940 et 1970 « .
Livre de plus de 200 pages, illustré de photos, mis en vente à 20 euros.
Le verre de l’amitié sera offert à l’issue du spectacle.
Présentation du spectacle :