Compagnie Solsikke. : Par la peau nous plonge dans un journal intime, celui d’un corps, celui d’un homme. Vous êtes invité·es dans son cercle, chez lui. À ses côtés, ils et elles incarnent les mouvements de sa pensée. Un choeur de corps et de peau qui le relie au réel. Le spectacle questionne la place du toucher dans notre quotidien et s’appuie sur une écriture sensible, drôle et acrobatique, pour venir toucher les corps et les coeurs.
PREMIÈRE PARTIE 1 vie 1 danse CRÉATION ISSUE DES ATELIERS DE DANSE MENÉS PAR BRIGITTE BURDIN, FONDATRICE DE LA COMPAGNIE TRANSE EXPRESS 18:30 Une douzaine d’amateur·es de plus de 60 ans, évoquent à travers la danse, en solis, duos ou trios, un bout de leur histoire.
Spectacle Par la Peau et première partie 1 vie 1 danse
Entre douceur, joie et vertige, Par la peau vient convoquer le sensible et l’intime qui se loge en chacun·e de nous.
Ecosite Val de Drôme 26400 Eurre Tél. 04 75 40 68 94
