Spectacle Paroles – Cie Haut les mains

Une mise en marionnette et contrebasse de textes de Jacques Prévert. Tout Public à partir de 9 ans. Mise en scène manipulation et jeu : Franck Stalder Contrebasse et musique : Florent Hermet

Dans la continuité d’un travail initié en 2015 avec le spectacle Choses et Autres (Avignon OFF 2017), la compagnie Haut les Mains poursuit ici l’exploration de l’oeuvre de Jacques Prévert. Construit comme un recueil de poésie, dans un univers sobre et boisé, Paroles aborde des textes plus engagés avec toujours autant de poésie et de délicatesse. La marionnette, par son universalité et sa grande liberté, fait résonner les textes. La contrebasse, elle, est un pont entre les mots et les différentes marionnettes, elle devient narration ou respiration. Paroles interroge notre monde, notre humanité, nos lendemains et éveille l’enfant de notre vivant.