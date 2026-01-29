Dans la continuité du spectacle Choses et Autres (Avignon OFF 2017), la compagnie Haut les Mains poursuit ici l’exploration de l’oeuvre de Jacques Prévert. Construit comme un recueil de poésie, dans un univers sobre et boisé, Paroles aborde des textes plus engagés avec toujours autant de poésie et de délicatesse. La marionnette, par son universalité et sa grande liberté fait résonner les textes. La contrebasse elle, est un pont entre les mots et les différentes marionnettes, elle devient narration ou respiration.
Ce spectacle, conçu pour tous les publics, interroge notre monde, notre humanité, nos lendemains et éveille notre enfant intérieur.
Spectacle : Paroles
La compagnie Haut les Mains explore l’oeuvre de Jacques Prévert dans un spectacle poétique mêlant marionnettes et contrebasse. Paroles interroge notre humanité et notre monde, dans une forme sensible accessible à tous les publics.
1 place du Théâtre 26200 Montélimar Tél. 04 69 43 02 99
Dans la continuité du spectacle Choses et Autres (Avignon OFF 2017), la compagnie Haut les Mains poursuit ici l’exploration de l’oeuvre de Jacques Prévert. Construit comme un recueil de poésie, dans un univers sobre et boisé, Paroles aborde des textes plus engagés avec toujours autant de poésie et de délicatesse. La marionnette, par son universalité et sa grande liberté fait résonner les textes. La contrebasse elle, est un pont entre les mots et les différentes marionnettes, elle devient narration ou respiration.