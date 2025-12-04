Spectacle : Patrick Gadais dans « Ze One Mental Show »

Le seul one man show dont le public désigne le vainqueur ! Un spectacle interactif mené par un surprenant monsieur Loyal, où 2 mentalistes s’affrontent pour présenter le clou du spectacle.

Le 07/03/2026 20:30

11 quai Thannaron 26500 Bourg-lès-Valence Tél. 06 10 78 56 36

Payant

Leur mission : lire dans vos esprits, et surtout vous faire rire ! Le gagnant remettra son titre en jeu le lendemain face à un nouveau concurrent.

Alors venez soutenir votre candidat favori ! Qui de Boris, réfugié Ukrainien, Roger, venu directement du Sentier, John, sorti tout droit des Experts, ou Eugène, le seul mentaliste atteint d’Alzheimer, sera vainqueur ce soir ?

Le Saviez-vous ?
Succès Festival OFF Avignon 2016, 2017, 2018
Succès Lyon 2018
Prix du Jury Chateaurenard 2015
Prix du Public Roquemaure 2016