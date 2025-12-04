Spectacle : Patrick Gadais dans « Ze One Mental Show »

Leur mission : lire dans vos esprits, et surtout vous faire rire ! Le gagnant remettra son titre en jeu le lendemain face à un nouveau concurrent.
Alors venez soutenir votre candidat favori ! Qui de Boris, réfugié Ukrainien, Roger, venu directement du Sentier, John, sorti tout droit des Experts, ou Eugène, le seul mentaliste atteint d’Alzheimer, sera vainqueur ce soir ?
Le Saviez-vous ?
Succès Festival OFF Avignon 2016, 2017, 2018
Succès Lyon 2018
Prix du Jury Chateaurenard 2015
Prix du Public Roquemaure 2016