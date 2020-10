Spectacle Pile Poil l’Infini

Suite à la semaine prochaine, aujourd’hui une énième conférence. »

Le professeur Fermion est à deux doigts de résoudre la théorie du tout, ou du moins en partie. Le professeur Koazar est surtout spécialiste du chat de Schrödinger et ça fait déjà beaucoup.

Ce sont deux chercheuses qui ont du » pif » (et même un gros pif), deux clowns très physiques… quantique qui jouent aux scientifiques et jubilent de partager leur (in)compréhension du monde..

Avis aux mordus de sciences, aux passionnés de big-bang, aux angoissés du trou noir, aux stressés du microscope et à ceux qui ne captent rien, ces conférences sont pour vous !

Attention : Ceux qui pensent avoir compris, risquent de comprendre qu’en fait, ils n’ont rien compris…

De et par : Julia Bellet et Noémie Lefebvre – Mise en scène : Natalie Avondo – Costumes : Karine Delaunay – Masques et accessoires : Julia Bellet et Noémie Lefebvre (avec les conseils de Judith Dubois) – Construction : Morgan Nicolas – Photos : Jérome Ricolleau et Philippe Brunet – Réalisation du teaser : Mylène Vijette