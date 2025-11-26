Théâtre

Spectacle : Plan à 3

Une comédie caliente et participative où 3 comédiens n’hésiteront pas à vous embarquer dans leur délire au sens propre du terme…

Le 19/02/2026 20:00

1, place du Théâtre 26200 Montélimar Tél. 04 75 01 00 20

Contacter par mail Site internet
Payant

Pierre-Antoine et Camille, couple amoureux de trentenaires, cherchent à donner un second souffle à leur routine sexuelle et à rebooster leur libido.
Comme beaucoup de personnes (toi aussi qui est en train de lire, fais pas genre !) ils vont vouloir expérimenter le plan à 3.
Débarque alors Gwen, une libertine complètement déjantée…