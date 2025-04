Spectacle « Pluies » à la Maison Mège

La Compagnie Bigre présente un spectacle pour les enfants et les plus petits.

« Pluies » est un réservoir d’eaux et d’histoires.

« Pluies » est une installation sonore et visuelle faites de fils, de gouttes d’eau, de mikados, de boites, de végétaux, … de lignes d’eau qui se balancent.

« Pluies » est une machine à pleurer et à rire, une invitation à l’écoute, un jeu.

« Pluies » est pour les yeux et les oreilles …