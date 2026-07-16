Spectacle

Spectacle Plume Plume

Veillée spectacle « Plume Plume » par la Cie Poisson Manqué, ouvert à tous dès 18 mois
Une aventure pleine de poésie et de surprises, mêlant chanson, danse et kamishibaï

Spectacle Plume Plume
Le 23/07/2026

1324 route de Crest 26400 La Roche-sur-Grane Tél. 04 75 43 75 05

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Gratuit pour les visiteurs

Ohaiô koneko chan ! En compagnie du petit chat Pirouette, montons ensemble à bord du  » Plume plume express  » pour un voyage fabuleux !
Plume plume, c’est une traversée de rencontres plus extravagantes les unes que les autres, où les histoires de curieux animaux se dévoilent pour nos yeux et nos oreilles. Par la fenêtre ouverte, découvrons des étapes de vie, de drôles d’habitudes, des envies de changement, et des contemplations poétiques. Toutes ces histoires, le  » Plume Plume Express  » les accueille, parce que dans un certain sens, nous sommes tous dans le même train.
Avec Bettina Kohl (danse, manipulation d’objets) et Fanette Moulin (musicienne, illustratrice), de la Compagnie Poisson Manqué.
Spectacle poétiquement signé LSF