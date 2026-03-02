Un pot de l’amitié sera partagé à la fin du spectacle. Les artistes seront ravis de récolter vos impressions à chaud !
Spectacle – Poésie en musique et danse giratoire
Cosmos[e] est une rencontre à la croisée des chemins, quand le corps et l’esprit tourbillonnent au-delà des frontières. Un spectacle intimiste dans lequel les sentiments virevoltent entre le phrasé de Valentin et les jupes tournoyantes de Sybil.
Le 25/03/2026 20:00 Informations complémentaires
Gîte du hameau de Bourrel 26470 Arnayon Tél. 06 98 77 95 85
