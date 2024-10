Spectacle – POK & WOUAF ! / Cie MarionÃ©tik ThÃ©Ã¢tre – DÃ¨s 2 ans

Spectacle pour deux marionnettes et une main, par un marionnettiste taquin. Qui parle avec beaucoup d’humour de l’inconnu, la découverte, la peur de l’autre et la rencontre…

Une table, un marionnettiste, son chien qui ronfle tranquille dans sa niche…

Mais un étrange visiteur est en chemin vers ce territoire à découvrir…

La rencontre est là, inévitable, curieuse et inattendue.

Le manipulateur joue des tours au deux protagonistes et les guide avec malice et bienveillance dans cette aventure… qui commence… !

Les marionnettes sont des objets usuels détournés et assemblés pour former des personnages « bruts » et sensibles.

L’apport de musique enregistrée installe un univers sonore riche et ludique, une ligne de narration supplémentaire, qui vient en résonance aux émotions vécues par les protagonistes.