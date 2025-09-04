Escarbille et Chaboudo sont amis. Le premier est un loup, le second un chien. Ce jour-là, ils ont décidé de se promener dans le désert. Le désert, c’est grand et surtout c’est vide. « C’est désertique » grogne Chaboudo qui aime la précision. Ils
marchent, jusqu’au moment où ils aperçoivent au loin, perdue au milieu de nulle part, incongrue, une chaise bleue. Commence alors une joute de l’imaginaire. « Une chaise c’est vraiment magique. On peut la transformer en tout ce qu’on veut, en traîneau à chiens, en voiture de pompiers, en ambulance, en grue de chantier, en montgolfière… » Ils seront brutalement interrompus par l’arrivée d’un camélidé !
Spectacle pour enfants – la Chaise bleue
Par la compagnie Métaphore, à partir de 2 ans.
Chapelle des Pénitents 26700 Pierrelatte Tél. 04 75 04 07 98
