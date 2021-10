Spectacle pour jeune public – Des Phares et des Cabanes

» Des phares et des cabanes : Notre spectacle se balade en musique, en chansons et poèmes. Si tout est encore à imaginer, nous sommes ravis de pouvoir vous accueillir à l’Ancien Monastère de Sainte-Croix (si vous avez entre 3 ans et beaucoup plus) pour vous faire entendre les premières esquisses de notre cher projet. »

La compagnie du Grand Tigre

www.grandtigre.fr