Spectacle Prélude de Pan – Journées du Patrimoine à Combe Laval

Dans la montagne, un village en fête. Un drôle de temps. Le gros Boniface, pour s’amuser, torture une pauvre tourterelle à qui il a cassé une aile. Cette violence réitérée pousse un homme à sortir de l’ombre. Du moment que ce dernier se met à parler, il immobilise toutes choses, et contraint les hommes à danser avec les bêtes, dans une folie orgiaque.

Prélude de Pan est une adaptation scénique (texte intégral) d’une nouvelle de Jean Giono. Elle fait dialoguer les compositions musicales de Sammy Decoster et l’interprétation de Baptiste Relat. Le spectacle s’ouvre avec un récit poétique, dans lequel la musique agrandit un espace sensible, un paysage. Et finit par basculer dans une joyeuse apocalypse dansée.

Maître d’oeuvre d’une réalité magique, Giono exalte le pouvoir des mots et libère avec eux la puissance du monde sauvage.