Spectacle : Quand Dom Juan rencontre Don Giovanni

De Mozart à Molière, dans ce drama giocoso (drame joyeux), sensuel et tragique, ce sont des mêmes personnages dont il est question… Qu’ils se nomment Sganarelle ou Leporello, Done Elvire ou Donna Elvira, tous jouent au jeu dangereux auquel les soumet leur flamboyant maître ou amant, tandis qu’à la langue subtile et insolente de Molière, la musique de Mozart ajoute l’immortalité de sa beauté.