On y retrouvera les deux présentateurs-lecteurs s’adonnant avec joie à la lecture à voix haute, des rubriques radiophoniques inédites aux accents surréalistes, de la musique ainsi que des bruitages presque dignes de ce nom, et un florilège de découvertes littéraires excitantes, modernes, drôles, poétiques.
Une nouvelle célébration fantasque de l’écriture à partir des textes de : Aurélie William-Levaux, Stéphanie Vovor, Julien Blanc-Gras, Céline Minard, Mariette Navarro, Fabien Drouet, David Geselson et Hélène Frappat.
Spectacle – Rire 2 tous les mots – Cie TSF
Ils étaient venus ! Rire 2 tous les mots, c’est la suite, le retour, le 2ème volet… du spectacle à l’allure d’émission radio en direct et en public, qui fait la part belle à la littérature contemporaine.
Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas 26150 Die Tél. 04 75 22 22 32
