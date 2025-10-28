Concert

Spectacle : Rizumik & Emmanuel Prost – Les Arts à Barb’

Un spectacle improvisé d’audiovisuel de beatbox/looper et de dessin par Rizumik et Emmanuel Prost ! Ouvert à tous, venez nombreux !

Le 08/11/2025 20:00

605 Grande Rue 26300 Barbières Tél. 06 10 42 13 68

Payant