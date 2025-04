Spectacle – Rue de l’Envol

Brigitte Burdin et Gilles Rhode ont fondé TRANSE EXPRESS et nourri son imaginaire. Aujourd’hui ces amuseurs publics mettent en jeu leur aventure autour d’un Théâtre à Images. Venez revivre la découverte de l’Art Céleste qui permit à ces inventeurs d’imaginaire de survoler les 4 coins de la planète et de participer au temps fort de l’époque : les J.O d’Albertville, les 2000coups à Paris… Le spectacle se déroule autour d’un livre géant et mêle récits, comédie, théâtre d’objet et musique live.