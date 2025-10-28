Melle Sarah Bernhardt ne se serait jamais confiée à un bas-bleu . Mais quand la sulfureuse Françoise Sagan, fascinée par la folie du personnage , lui propose de faire sa biographie,elle accepte avec plaisir. Commence alors un échange épistolaire improbable : Sarah est morte depuis 60 ans ! C’est donc depuis sa tombe du Père Lachaise qu’elle entretient une correspondance avec son interlocutrice. Dans leurs échanges pleins d’humour, entre chamailleries, réconciliations et congratulations réciproques, elles confrontent leurs points de vue sur l’art, la célébrité, l’amour, la maternité, la condition féminine ou encore sur l’argent, la guerre, le racisme…
Spectacle Sarah-Sagan Correspondances – Compagnie les Alexandr’ains
Un spectacle sur la rencontre hypothétique entre Sarah Bernard et Françoise Sagan…
