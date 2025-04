Spectacle – Solveig Noz

Cie Désembrayée. Tout public à par 7 ans Par amour pour les mots, pour les messages, pour le lien humain, nous lançons cet appel à l’aide: il n’y a plus une seule bouteille à la mer. Elles ont toutes été remplacées par des bouteilles en plastiques. Vides.

Compagnie Désembrayée. Tout public à partir de 7 ans.

Par amour pour les mots, pour les messages, pour le lien humain, nous lançons cet appel à l’aide: il n’y a plus une seule bouteille à la mer. Elles ont toutes été remplacées par des bouteilles en plastiques. Vides.

Pour remédier à ce phénomène qui menace notre existence même, l’enquête nous amène des fonds marins aux archipels poétiques. Comment retrouver les lettres et les mots, la passion d’écrire et l’imaginaire pour brasser l’encre sur nos pages blanches ? »